Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 6-3, 7-6, 5-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: break per il n.1 al mondo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30spinge senza paura con il diritto incrociato, largo il diritto lungolinea del tedesco.Non entra la prima.30-30 Scappa via in lunghezza in diritto di. La tensione si taglia a fette, il prossimo turno sarà di un’importanza capitale.30-15 ACE AL CENTRO FOLGORANTE!15-15a segno con il diritto lungolinea.0-15sparacchia fuori in malo modo un diritto in uscita dal servizio. Qui davvero serve calma. Fosse facile.Seconda di servizio.5-3 In rete la risposta bloccata dell’italiano. Adesso siamo al momento della verità. Salgono i battiti cardiaci.40-15lascia fermocon una mostruosa accelerazione di diritto incrociato.40-0 Battuta vincente al centro del n.2.30-0 In rete il diritto incrociato dell’italiano.