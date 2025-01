Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: vince Nygaard e chiude il cerchio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO DALLE 12.3010:54 Lorenzo Busin32° la gara maschile, bravo!10:52 Signore e signori: Jenny Laon! La ragazza svedese che può guastare la festa alla Norvegia.10:50 Davvero una clamorosa prova di forza di Emile Fleten, che è riuscita ad accodarsi alle rivali.10:48 Donne che si trovano a Castello di Fiemme, a circa 9 km dal traguardo. Fleten ha raggiunto Slind, Laon e Alnaes: sono quattro adesso le leader!10:45 CLASSIFICAUOMINI:Andreas(NOR) 2h39’37?7Michal Novak (CZE) +0?5Amund Hoel (NOR) +11?8M. A. Rolid (NOR) +51?0O. Bruvoll (NOR) +1’04?710:43 Tattica perfetta disull’ultima salita, è sempre restato coperto ed ha aperto il gas non prima degli ultimi 200 metri.