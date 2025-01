Sport.quotidiano.net - Le altre partite. Renate, caduta fragorosa. Oggi tocca a Milan Futuro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quarto ko consecutivo per unsempre più in crisi: 0-3 con la Virtus Verona.invece, ore 15, ospita il Rimini. I romagnoli non vincono dal 7 dicembre (come i rossoneri). Bonera deve raccogliere preziosi punti salvezza. Dopo Camporese, Ianesi e Magrassidovrebbe esordire in maglia rossonera anche l’ultimo arrivato Quirini (al posto di Fall). GIRONE A, VENTIQUATTESIMA GIORNATA: FeralpiSalò-Pergolettese 1-2, AtalantaU23-Lumezzane 0-1, Clodiense-Arzignano 1-1, Novara-Pro Patria 2-1,-Virtus Verona 0-3, Padova-Pro Vercelli 1-1;ore 15 Vicenza-Alcione; ore 17.30 AlbinoLeffe-Giana, Caldiero-Trento, Triestina-Lecco. Alessandro Stella