Lavori a Trisungo sul piatto 21 milioni

"Con apposito decreto, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha affidato iper il ripristino delle opere di urbanizzazione a, frazione di Arquata del Tronto". A renderlo noto è il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, che aggiunge: "Si tratta di un passaggio nodale per un altro di quei borghi così duramente colpiti, simbolo di un territorio, l’Arquatano, che tanto ha sofferto le conseguenze del terremoto". Ricompreso all’interno dell’ordinanza speciale numero 40, dedicata proprio alle frazioni più danneggiate del comune piceno, l’intervento in oggetto ha un importo totale di circa 2,1di euro. La gran parte degli edifici diè stata infatti dichiarata inagibile, pertanto ad oggi risulta sostanzialmente disabitata; sono però numerosi gli interventi di ricostruzione o miglioramento sismico in corso di realizzazione.