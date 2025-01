Pronosticipremium.com - La Roma non molla Frattesi ma Inzaghi lo sceglie contro il Lecce

Simonesi prepara a gestire la rosa dell’Inter nella trasferta odierna a, una gara collocata strategicamente tra due impegni decisivi di Champions League: il match a Praga e la sfida casalingail Monaco di mercoledì prossimo. Nonostante il turnover non sia totale, alcune variazioni significative sono previste nella formazione.Uno dei cambi più rilevanti riguarda Matteo Darmian, destinato a giocare nel ruolo di braccetto destro al posto di Pavard. Sulla stessa corsia, tuttavia, è confermata la presenza di Denzel Dumfries come esterno, nonostante la diffida che pende sul suo cartellino in vista del derby di domenica. L’olandese sta vivendo un momento di forma eccezionale, come testimoniano i 4 gol realizzati nel 2025 e l’annullamento millimetrico di una rete a Praga per un fuorigioco di Dimarco.