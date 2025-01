Notizie.com - La classifica delle peggiori città di mare in Europa: c’è anche un’italiana

Leggi su Notizie.com

Ladiin, a grande sorpresa presenteuna meta italiana, scopriamo tutti i dettagli.Il quotidiano inglese The Telegraph ha stilato due liste, la prima è quella che riguarda ledi, la seconda quelladirisultare essere le più belle e da visitare assolutamente almeno una volta nella vita.Ladiin: c’è(Notizie.com)Ma di quali si tratta? È bene sapere che fra queste ne compareuna Italiana, ma andiamo a vedere i centri inseriti in queste particolari classifiche e tutti gli altri dettagli. Se siete pronti, possiamo iniziare e capire quali sorprese ci riserverà. Pronti? Partiamo per questo viaggio.LadiinQuali sono le località dipresenti in? The Telegraph ha stilato una lista, tra queste La Lìnea de la Concepciòn che si trova al confine tra la Spagna e Gibilterra, per la nota redazione si inserisce tra le più brutte presenti, il motivo? Sarebbe da ricondurre alla vista poco apprezzata dei grattacieli e in più è molto vicina alla penisola iberica.