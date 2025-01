Thesocialpost.it - Incidente mortale al largo dell’Isola Rossa: chi erano Pietro Satta e Maurizio Rossi

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia al, nel nord della Sardegna, dove due uomini hanno perso la vita in unin mare. Le vittime sono, 48 anni, noto ristoratore di Sassari, e, 72enne originario della Liguria, proprietario di una casa vacanze nella zona.I due amici siavventurati in mare nelle prime ore del mattino per una battuta di pesca a bordo di un’imbarcazione lunga 12 metri. La barca si è capovolta nei pressi della spiaggia di Marinedda, forse a causa di un urto contro le rocce. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme alla motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres.Un legame profondo e una passione comune, soprannominato “Lillo”, era un volto noto nel panorama della ristorazione sarda.