Immenso Sinner, bis agli Australian Open

Jannik, re d’Australia per la seconda volta consecutiva e vincitore a Melbourne del terzo titolo slam di una carriera già straordinaria e che si annuncia epocale. Un campione completo, il migliore sia per talento che per attitudine mentale. È servito tutto per tornareda detentore e rivincere, attraversando momenti di difficoltà e di esaltazione.La finale contro Alexander Zverev, numero due della classifica ATP è stata dominata daal di là del punteggio: 6-3 7-6 6-3. Meno di tre ore di gioco per sbarazzarsi di quello che oggi rappresenta il meglio, a parte il campione di sesto, che il panorama del tennis internazionale può presentare.è pressoché imbattibile sul cemento dove ha conquistato tutti e tre i titoli dello slam della sua carriera (due volte glie una gli US) Ed è una macchina perfetta nell’approccio mentale.