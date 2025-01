361magazine.com - Grande Fratello, incidente per Eva Grimaldi in casa: come sta (Video)

, Evaè caduta mentre teneva un bicchiere di vetro in mano. L’è avvenuto ieri sera. Eccosta la gieffina– Dopo cena ieri sera, i gieffini si sono fermati a chiacchierare seduti attorno al tavolo. Ad un certo punto tra una chiacchiera e l’altra, si è sentita la voce di Pamela che gridando ha avvisato tutti che Eva era cascata a terra con un bicchiere di vetro in mano. Fortunatamente la gieffina sta bene e non si è ferita. Subito i compagni sono accorsi per aiutarla.Proprio lanella puntata scorsa aveva dovuto abbandonare laa seguito di una nomination ma è rientrata con il ripescaggio organizzato dal GF e votato dal pubblico del reality show.Leggi anche–>Domenica In, Pierpaolo Pretelli torna da Mara da neo papà: “la mia voglia di fare spettacolo”E dopo la caduta, solo spavento per lei e gli inquilini, chissà che per lei Signorini non organizzi una sorpresa nella prossima puntata magari da parte della compagna Imma Battaglia.