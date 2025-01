Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sant’Agostino travolto, un poker casalingo

1 sanpaimola 4 : Costantino, Valesani, Di Bari, Masiero, Sarti, Iazzetta (65’ Franchi), Landi, Pellielo, Laurenti (70’ Corsi), Pinca (70’ Frignani), Cazzadore (70’ Tassinari). A disp: Piazzi, Bargami. All. Ricci. Arbitro: Lorenzo Federico Orlando di Modena. Note: espulsi al 15’pt Corsi e al 35’st Masiero. Passo falso a domicilio deldal non irresistibile Sanpaimola. Il ko sospinge i biancoverdi alla soglia playout, mentre la formazione ravennate si attesta nella confortevole posizione di centroclassifica. La partita si mette male per i padroni di casa già all’inizio, su un calcio di rigore assai dubbio trasformato da Bonavitola. Dopo 15’ la squadra di mister Ricci resta in dieci per l’espulsione di Sarti. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra di casa continua ad attaccare, colpendo due legni con Cazzadore (nella foto), prima di testa e poi un tiro ravvicinato in area.