Damian Priest si prepara a dominare SmackDown:"Sono pronto ad affrontare chiunque"

Nell’edizione del 24 gennaio diè stato trasferito al roster blu come parte della finestra di trasferimento della WWE. Parlando dopo lo show,ha condiviso cosa i fan posaspettarsi ogni settimana il venerdì sera:“È stato un grande cambiamento, amico. Dopo quattro anni trascorsi interamente a Monday Night Raw, sento che questo è il momento giusto per voltare pagina. Ho raggiunto tutto ciò che desideravo:stato Campione del mondo, Campione degli Stati Uniti e più volte Campione di coppia. Ora è tempo di nuove sfide, nuovi rivali e nuove opportunità.qui aad.”L’arrivo discuote: Nuovi rivali e grandi ambizioniL’arrivo dilo ha visto sconfiggere Carmelo Hayes, iniziando con il piede giusto per l’ex World Heavyweight Champion.