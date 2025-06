Scatta lo stop all’Assegno di Inclusione dopo 18 mesi ma arriva il bonus da 500 euro | chi può chiedere il sussidio per un altro anno

Dopo 18 mesi di sostegno, l'assegno di inclusione si ferma, ma un nuovo bonus da 500 euro apre una speranza per le famiglie in difficoltà. Grazie a un provvedimento «ponte», oltre 500 mila nuclei familiari avranno diritto a un sussidio aggiuntivo fino a dicembre 2024, garantendo continuità e supporto in un periodo di incertezza. Scopriamo insieme come accedere a questa opportunità e chi può beneficiare...

È di circa 500 euro a famiglia il contributo che spetterà ai nuclei famigliari che già hanno ricevuto l’Assegno di inclusione da gennaio 2024. Lo prevede un provvedimento «ponte» approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri, che ha finanziato l’intervento con un contributo straordinario di 250 milioni di euro. Il rischio per circa 500 mila famiglie era di restare senza alcun tipo di contributo tra luglio e ottobre, in vista della scadenza prevista per il sussidio di 18 mesi. Come richiedere nuovamente l’Adi: procedure semplificate. Dopo il mese di stop obbligatorio, le famiglie potranno ripresentare domanda per ottenere nuovamente l’Assegno di inclusione, che questa volta avrà durata di 12 mesi come previsto dalla legge istitutiva. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: euro - assegno - inclusione - scatta

Paga un orologio da 8.200 euro con un assegno falso: 53enne denunciato - Un 53enne è stato denunciato dai Carabinieri di Busseto per aver pagato un orologio da 8.200 euro con un assegno falso.

Ogni anno, con la chiusura delle scuole, le famiglie italiane si trovano a gestire un vuoto strutturale. In molti Paesi europei, il calendario scolastico è pensato per essere compatibile con i tempi di lavoro. In Italia, no. La pausa estiva può durare fino a 13 settima Vai su Facebook

Scatta lo stop all'Assegno di Inclusione dopo 18 mesi, ma arriva il bonus da 500 euro: chi può chiedere il sussidio per un altro anno; Scatta lo stop dell'Adi per un mese, 500 euro di sostegno a famiglia; Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro: nuove soglie ISEE dal 2025.

Famiglie, Governo lavora a contributo straordinario Assegno di inclusione a 500 euro - Il Governo lavora a un contributo straordinario per le famiglie che esauriscono dopo 18 mesi l’Assegno di Inclusione e devono aspettare un mese per riavere l’indennità pari a circa 500 euro a nucleo ... Come scrive ilsole24ore.com

Assegno di inclusione, nuovo contributo straordinario per chi ha raggiunto i 18 mesi: quando si potrà richiedere e come evitare lo stop - Dopo lo stop per le famiglie che hanno raggiunto i 18 mesi di percezione del contributo da 500 euro al mese, arriva la mossa del governo, che sostituirà per il mese ... Riporta msn.com