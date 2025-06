Cade in moto sul monte Montagnana | 63enne ferito in ospedale

Un incidente scuote il cuore delle valli di Parma e Baganza: un 63enne di Beduzzo è caduto in moto sul Monte Montagnana, rischiando la vita. La sua disavventura ha richiesto l'intervento tempestivo del Soccorso Alpino e Speleologico, che ora si impegna a garantirgli le migliori cure. La sicurezza in montagna resta una priorità, ricordandoci quanto sia importante rispettare i limiti e le regole del territorio.

Si trovava in moto su una carraia del monte Montagnana (sito tra le valli del Parma e Baganza), un 63enne di Beduzzo, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra non riuscendo più a proseguire in autonomia. Per l'intervento è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: moto - monte - montagnana - 63enne

Cade in moto lungo sul monte Montagnana: 63enne ferito in ospedale.

Schianto in moto a Pieve Torina: il 63enne folignate Domenico Merli muore sul colpo - MSN - Una gita domenicale in moto si è trasformata in tragedia per il 63enne folignate Domenico Merli. Si legge su msn.com

In moto viene investito da auto, 63enne muore nel Grossetano - Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella a una moto. Scrive ansa.it