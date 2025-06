Ucraina soldati per caso dal Camerun | In Russia per lavoro mi sono ritrovato in guerra

Una storia sorprendente e drammatica di contraddizioni e ingiustizie: cittadini del Camerun, spinti dalla speranza di un lavoro in Russia, si trovano improvvisamente coinvolti nel conflitto tra Russia e Ucraina. Questa vicenda mette in luce le terribili conseguenze di un sistema che, talvolta, trascina persone innocenti in guerre che non hanno scelto. È una realtà che ci invita a riflettere sulle sfide globali e sulla fragilità della pace.

(Adnkronos) – Arriva in Russia per cercare lavoro e si ritrova al fronte, in guerra con l'Ucraina. Mosca ha reclutato e spedito in prima linea, contro la loro volontà , anche cittadini del Camerun. Le autorità militari ucraine hanno reso nota la cattura di due camerunensi vicino al fronte di Siversk, nella regione di Donetsk. Secondo le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

