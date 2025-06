Scontro tra scooter | muore un 60enne ferita la moglie

Un tragico incidente scuote Gallipoli: un uomo di 60 anni perde la vita in uno scontro tra scooter, mentre la moglie rimane ferita. La tragedia sottolinea ancora una volta quanto possano essere fragili le nostre strade e quanto sia fondamentale la prudenza alla guida. È un ricordo che ci invita a riflettere sulla sicurezza di tutti noi, per evitare che simili tragedie si ripetano.

Un altro incidente mortale. Schianto tra scooter e per un 60enne di Gallipoli non c?è nulla da fare. Piero Corchia, questo il nome della vittima, era in sella alla sua moto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scontro tra scooter: muore un 60enne, ferita la moglie

