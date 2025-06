Avellino è già magia | poker di innesti per sognare in grande

L’estate biancoverde di Avellino si accende di entusiasmo e speranza, con un mercato ricco di sorprese e colpi da fuochista. Dopo la storica promozione in Serie B, i dirigenti sono già al lavoro per rinforzare la squadra con quattro innesti di qualità, pronti a regalare nuovo slancio alla stagione. Un poker di magie che potrebbe fare sognare i tifosi e riportare l’Irpinia ai vertici del calcio nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti L'estate biancoverde parte con il botto. Dopo la promozione in Serie B, l' Avellino targato Raffaele Biancolino non perde tempo e prepara un poker di colpi destinati a infiammare la piazza. Il direttore sportivo Mario Aiello – in perfetta sintonia con la famiglia D'Agostino – è pronto a regalare al tecnico irpino una rosa competitiva, ambiziosa e profondamente rinforzata. Dal binario privilegiato con la Lazio arrivano due giovani di grande prospettiva: il terzino sinistro Alessandro Milani (classe 2005), profilo fresco e dinamico, e soprattutto Valerio Crespi (2004), attaccante con già diverse presenze in cadetteria e il fiuto del gol nel sangue.

