Una tragedia che scuote la comunità di Loria: Brahim Ait El Hajjam, artigiano e padre di quattro figli, ha perso la vita a causa di un colpo di calore mentre lavorava in cantiere. La sua morte ci ricorda quanto il rispetto delle norme di sicurezza sia fondamentale per proteggere chi ogni giorno si dedica con passione alla propria professione. Un dolore immenso che deve spingerci a riflettere sull’importanza della tutela sul lavoro.

LORIA (TREVISO) - Morire sotto il sole cocente, mentre si sta svolgendo il proprio lavoro. È il tragico destino capitato a Brahim Ait El Hajjam, muratore di 47 anni di origini marocchine,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Artigiano muore in cantiere per un colpo di calore. Chi era Brahim Ait El Hajjam, papà di quattro figli e titolare della Veneto Pavimenti

