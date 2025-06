Gaza raid Idf sul porto | 21 palestinesi uccisi Lunedì incontro Netanyahu-Trump a Washington

Una drammatica escalation nel cuore di Gaza: un raid dell'IDF al porto ha causato la morte di almeno 21 civili, tra cui donne e bambini, sollevando ancora una volta il timore di un conflitto senza fine. Mentre Netanyahu e Trump si incontrano a Washington, il fragile equilibrio della regione si sgretola sotto i colpi di una tragedia che chiede risposte urgenti e concrete. La comunitĂ internazionale resta in silenzio o pronta ad agire?

(Adnkronos) – Strage di civili a Gaza City. Almeno 21 palestinesi sono morti e altri 30 feriti, per lo piĂą donne e bambini, in un attacco israeliano al porto, scrive Haaretz, citando il ministero della Salute di Gaza. Secondo quanto riportato dai palestinesi, l'attacco ha colpito un'area che non era sottoposta ad ordine di evacuazione. In giornata, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

