Lautaro a Mediaset | Bisogna voler stare in questa squadra! Oggi abbiamo lasciato tutto in campo Chivu ci ha dato una spinta

Lautaro Martinez, cuore pulsante dell'Inter e capitano carismatico, ha condiviso la sua ferma determinazione dopo la sconfitta contro il Fluminense nel Mondiale per Club. In un’analisi sincera e appassionata, il centravanti nerazzurro ha sottolineato l’importanza di voler far parte di questa squadra e di aver dato tutto in campo. La sua voce risuona come un richiamo alla forza e alla dedizione che rendono grande l’Inter, perché…

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, si è espresso così dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club  vinto dai brasiliani per 0 a 2, il centravanti e capitano nerazzurro Lautaro Martinez  ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset. SUL MATCH – « Nel primo tempo non siamo stati in gara, abbiamo preso un gol, abbiamo sbagliato tante scelte e loro con un gol nei primi minuti si sono difesi bassi e bene. Nel secondo tempo siamo stati piĂą bravi, poi è arrivato il secondo gol ma abbiamo lasciato tutto in campo ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a Mediaset: «Bisogna voler stare in questa squadra! Oggi abbiamo lasciato tutto in campo, Chivu ci ha dato una spinta»

In questa notizia si parla di: lautaro - mediaset - bisogna - voler

Questo è il messaggio che dovrebbe dare Chivu, ma il problema è che Chivu non è rispettato abbastanza per darlo. Ergo se ne incarica Lautaro, che è l'unico vero top player che abbiamo nell'approccio e nel desiderio di voler essere sempre al top. Parole giu Vai su X

Inter, Lautaro durissimo: «Chi non vuole restare, può andar via». Marotta: «Si riferiva a Calhanoglu»; Lautaro durissimo dopo Inter-Fluminense: Chi non vuole restare arrivederci, ho visto cose che non mi sono piaciute; Lautaro: “Chi non vuole restare vada via: messaggio chiaro! Ho visto cose che non mi sono piaciute”.

Lautaro durissimo dopo Inter-Fluminense: "Chi non vuole restare arrivederci, ho visto cose che non mi sono piaciute" - Parole molto pesanti del capitano nerazzurro dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club: "Per rimanere in alto bisogna avere voglia". Da msn.com

Inter, Lautaro durissimo: «Chi non vuole restare, può andar via». Marotta: «Si riferiva a Calhanoglu» - 0 dai brasiliani del Fluminense, è uscita agli ottavi di finale e ... Secondo ilmessaggero.it