Marotta a Mediaset | Arrivare secondi non significa aver fallito l’obiettivo Il commento di Lautaro è emozionate e significativo e sul mercato…

Beppe Marotta, volto di grande esperienza e saggezza, ci ricorda che arrivare secondi a Mediaset non equivale a fallire, ma piuttosto a essere sulla buona strada. Dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense, il presidente dell’Inter ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la motivazione e di guardare avanti con ottimismo. È un messaggio potente che ispira a non arrendersi di fronte alle difficoltà , perché ogni passo conta nel percorso verso il successo.

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato così dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club  vinto dai brasiliani per 0 a 2, il presidente nerazzurro Beppe Marotta  ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset. BILANCIO – « Bilancio finale è di una stagione molto ricca, logorante da un punto di vista psico-fisico. Giocare 63 partite è una cosa straordinaria e abbiamo giocato rispetto a dirette concorrenti in Italia forse 21 in più.

