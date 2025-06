Lautaro Martinez | Inter maglia importante! Chi non vuole vada via

Lautaro Martinez, cuore pulsante dell'Inter, non ha nascosto la sua delusione dopo la sconfitta al Mondiale per club. Con passione e determinazione, il capitano ha ribadito quanto sia importante indossare questa maglia: “Chi non vuole restare, vada via”. La sua voce è un richiamo all'unità e alla forza di una squadra che, nonostante le difficoltà , guarda avanti con fiducia, perché la maglia nerazzurra è un onore e una responsabilità da difendere sempre.

Lautaro Martinez ha parlato al termine della sconfitta al Mondiale per club. Dure le parole dell’attaccante dell‘Inter. SCONFITTA – Al termine della gara tra Inter e Fluminense a Charlotte, in collegamento con Sportmediaset ha parlato Lautaro Martinez. Queste le parole del capitano dopo la sconfitta a Charlotte: « Nel primo tempo non siamo mai entrati davvero in partita: abbiamo subito un gol e commesso tanti errori nei passaggi, nelle scelte e negli appoggi. Loro, dopo aver trovato subito il vantaggio, si sono chiusi bene e hanno puntato sulle ripartenze. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma poi è arrivato il 2-0. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter maglia importante! Chi non vuole vada via»

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez - inter - maglia

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

#LautaroMartinez tuona a Mediaset: “Chi non vuole restare deve andare via. Qui lottiamo per una maglia importante”. #Inter Vai su X

La partita di ieri al Lumen Field di Seattle del mondiale per club mi è piaciuta. L’Inter vince nei tempi di recupero agli ultimissimi minuti con il gol di un giovanissimo allievo di Chivu, un certo Carboni. Lautaro Martinez segna il suo 153simo gol con la maglia ner Vai su Facebook

Inter, Lautaro durissimo: Chi non vuole restare se ne vada, questa è una maglia importante; Lautaro Martinez e il bellissimo gesto: donata la maglia a un ristorante. Ma c'è un motivo; Inter, la nuova maglia 2025/26: esordio al Mondiale per Club, scritta stilizzata e inserti azzurri. Lautaro, Barella e Dimarco in foto.

Lautaro Martinez e il duro sfogo dopo la sconfitta dell'Inter: "Chi non se la sente..." - Al termine del confronto tra Inter e Fluminense, che ha visto i brasiliani staccare il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club, il capitano nerazzurro non ha nas ... Si legge su corrieredellosport.it

Inter, Lautaro: “Lottiamo per obiettivi importanti; qui bisogna voler stare, chi non vuole deve andare” - Al termine della sconfitta dell’Inter negli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense, tra le varie dichiarazioni nerazzurre c’è quella del capitano Lautaro Martinez, ultimo ad arrendersi e vi ... europacalcio.it scrive