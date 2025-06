Colpo Napoli agenti al lavoro | la missione è una soltanto

Proprio per questo, gli agenti del Napoli sono al lavoro senza sosta, pronti a portare a termine la missione 232: rinforzare la rosa per affrontare con successo un calendario denso di sfide. Con una strategia ambiziosa e obiettivi chiari, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di vittorie e trionfi, dimostrando ancora una volta che, sotto il sole di Napoli, la passione non si ferma mai.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare una grossa novità in sede di calciomercato. Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, il Napoli ha sicuramente l’obiettivo di rinforzarsi in maniera importanti per farsi trovare pronto ad una stagione ricca di partite. Basta pensare che gli azzurri saranno chiamati a dispusate ben quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il Napoli sta per chiudere per Lang. Tuttavia, in attesa dell’annuncio ufficiale per l’arrivo dell’esterno olandese, in casa partenopea bisonga segnalare un grosso aggiornamento su un altro obiettivo di calciomercato di Aurelio De Laureniis ed Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it