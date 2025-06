Bollette luce e gas da oggi la nuova fattura | cosa cambia con lo ‘scontrino energia’

A partire da oggi, le bollette di luce e gas cambiano volto: arriva un nuovo formato più chiaro e trasparente, pensato per semplificare la vita dei consumatori. L'obbligo, imposto da ARERA, prevede che ogni fattura includa un frontespizio uniforme e due riquadri distinti, tra cui lo 'scontrino dell’energia' con dettagli essenziali. Ma cosa significa tutto questo per te? Scopriamo insieme le novità e come influiranno sulla tua prossima bolletta.

(Adnkronos) – Bollette di luce e gas, da oggi arriva la nuova fattura. Scatta, infatti, l'obbligo, ricorda Arera, per i venditori di energia elettrica di emettere bollette in un nuovo formato più chiaro e comprensibile. Il frontespizio sarà uguale per tutti con le principali informazioni generali e due riquadri: lo 'scontrino dell'energia' che riporta quantità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

