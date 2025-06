Lang – Napoli ecco cosa manca per l’ufficialità | le ultime dall’Olanda

Napoli si avvicina sempre più a ufficializzare il grande colpo: Noa Lang è ormai a un passo dai partenopei. Dopo settimane di voci e trattative in corso, le ultime indiscrezioni dall'Olanda rivelano dettagli sconosciuti sulla trattativa con il PSV Eindhoven. Nonostante il pressing delle fonti, alcune cifre chiave restano ancora segrete, alimentando la suspense e l’attesa dei tifosi. Cosa manca davvero affinché l’accordo diventi ufficiale? Scopriamolo insieme.

Lang vicinissimo al club partenopeo, dall’Olanda arriva un’indiscrezione sulla trattativa: i dettagli. La trattativa tra il Napoli e il PSV Eindhoven per il trasferimento di Noa Lang è in una fase cruciale. Nonostante le indiscrezioni su un accordo già raggiunto, il giornalista olandese Rik Elfrink ha svelato un importante retroscena. Noa Lang a un passo da Napoli, l’indiscrezione dall’Olanda. Secondo Elfrink, le cifre dell’affare sono note solo a pochi dirigenti del club, ma l’obiettivo rimane quello di incassare almeno 30 milioni di euro per il suo trasferimento. Sembrerebbe che l’incontro per intavolare la trattativa ci sia stata solo tra i dirigenti, ma c’è aspettativa per l’incontro tra le società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang – Napoli, ecco cosa manca per l’ufficialità: le ultime dall’Olanda

In questa notizia si parla di: lang - napoli - olanda - ecco

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Dall'Olanda avvisano il Napoli: #Lang lascerà il Psv, ecco il prezzo (al ribasso) Vai su X

Arrivano conferme dall'Olanda per Noa Lang al Napoli Vai su Facebook

Dall'Olanda - Il PSV non ha ancora l'accordo col Napoli al 100% per Noa Lang: ecco le ultime; Calciomercato Napoli, ecco Noa Lang: tra gol, vendette e magie; Dall’Olanda: “Lang sa essere pericoloso e creativo. Non è egoista e non sente la pressione”.

Lang – Napoli, dall’Olanda arriva la certezza: non si torna più indietro - Sulla trattativa per vedere Noa Lang con la maglia del Napoli bisogna registrare una certezza che arriva dall’Olanda. Si legge su informazione.it

Dall'Olanda: "Lang-Napoli, accordo di massima col PSV! Contratto di 5 anni, definito l'ingaggio" - Secondo quanto riferisce l'autorevole giornale NOS Noa Lang e il PSV avrebbero raggiunto un accordo di massima con la SSC Napoli. Secondo msn.com