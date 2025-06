Marotta rivela | Lautaro Martinez ce l'ha con Calhanoglu ma niente croci addosso

Dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, il presidente Marotta svela i retroscena: Lautaro Martinez avrebbe un livore nei confronti di Calhanoglu, ma niente drammi. Una tensione che si svela senza drammi e che mostra come anche nei momenti più difficili, lo spirito di squadra possa superare le incomprensioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e il futuro dell'Inter.

Lautaro Martinez, prosegue il recupero con cautela: nel mirino Monaco e non solo - Lautaro Martinez prosegue il suo recupero con cautela, mirando a rientrare in campo per la sfida contro il Monaco e altre importanti partite.

Marotta ha chiamato e chiesto a Christian Chivu di non esercitare la clausola del rinnovo di contratto col Parma. Chivu, oltre ad aver giocato e vinto il Triplete in nerazzurro, ha centrato lo scudetto Primavera da allenatore. - La Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

