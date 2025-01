Justcalcio.com - CdS – Napoli, per Garnacho e Adeyemi è la settimana verità: Manna pronto a partire

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-25 09:44:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:– Il dsè rientrato ieri da Milano dopo unadi grandi trattative, incontri, dietrofront, stravolgimenti e improvvisi cambiamenti. Giusto una pausa per la partita di oggi con la Juventus e poi sarà di nuovo mercato. Strategie e riflessioni: l’infortunio di Olivera, tanto per citare quella più fresca e obbligata dagli eventi, potrebbe anche spostare il mirino su un esterno nella caccia al difensore. E se per Marin Pongracic dovessero diventare insormontabili gli ostacoli che la Fiorentina continua a seminare sul cammino del, perché la Viola non ha intenzione di cederlo in prestito e la richiesta è estremamente alta per l’eventuale cessione a titolo definitivo (base di partenza intorno ai 20 milioni), ilpotrebbe anche pensare di tornare su un mancino.