Dilei.it - Anticipazioni Domenica In 26 gennaio, gli ospiti di Mara Venier (e un gradito ritorno)

Leggi su Dilei.it

Come ognitornerà in tv il 26con una nuova imperdibile puntata diIn su Rai 1. Al centro del programma la musica, le confidenze a cuore aperto, il teatro. E questa volta si parlerà anche di religione ed in particolare della prossima beatificazione di Carlo Acutis.In, lee glidel 2626, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la ventesima puntata diIn condotta da. Puntata che si aprirà con un ampio spazio dedicato a Gianni Morandi che, oltre a raccontare i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, si esibirà in studio con la chitarra accennando ad alcuni suoi successi come C’era un ragazzo, Scende la poggia e Banane e lampone, per poi esibirsi con il nuovo singolo L’attrazione, scritto per lui da Jovanotti.