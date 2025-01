Metropolitanmagazine.it - Alla Fashion Week di Parigi modello per un giorno: Mahmood sfila per Yohji Yamamoto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Non è la prima volta che lo vediamore comeha conquistato anche ladi. Il cantante due volte vincitore di Sanremo, con una lunga lista di successi alle spalle, ha calcato la passerella per, ha costruito la sua carriera pluridecennale su silhouette irregolari e design innovativi, che gli hanno fruttato la definizione di designer “post anatomico”Perché abbiamo amatoin versioneIl cantante hato ain occasione della collezione Autunno/Inverno 2025-26 del brand. Lo stilista giapponese, che vanta una lunga carriera e una moda maschile eccentrica e post moderna, ha portato nella Ville Lumiére tanti capi trapuntati e lunghi cappotti da ufficiale. Come già è capitato in altre occasioni, lo stilista ha puntato principalmente su due colori base: il bianco e il nero.