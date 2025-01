Juventusnews24.com - Adani non ha dubbi: «La Juventus ha fatto una buona partita, ma il Napoli ha vinto meritatamente. La chiave è stata questa»

di RedazioneNews24, ex calciatore ed opinionista, ha commentato così la sfida tra: le sue dichiarazioniLeleha commentato sui social la vittoria delsullanel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le parole dell’ex calciatore ed opinionista:PAROLE – «Il primo tempo è stato equilibrato, lahauna, ilha cercato di accompagnare con tanti giocatori ma non è stato preciso. Laha tenuto il colpo, hai duelli e quando è ripericolosa, ma se c’è così diversità tra un tempo e un altro va ricondotta non a scelte tecnico-tattiche, ma lasta nell’aspetto emotivo di un gruppo che sa quello che deve fare con voglia, fame e aggressività.