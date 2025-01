Thesocialpost.it - Verissimo, Carolyn Smith racconta tutto sulla malattia: “Un periodo buio, lo faccio tre volte a settimana”

Ospite ail 25 gennaio,hato il suo lungo cammino di lotta contro il tumore al seno, diagnosticato nel 2015. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle ha celebrato i dieci anni di battaglia, unche l’ha messa a dura prova ma che l’ha anche resa consapevole della sua forza interiore.Dieci anni di lotta contro il tumore“Ogni tre settimane devo fare la chemio, ma ormai ci sono abituata”, ha dichiarato con serenità. Nonostante le difficoltà,ha condiviso come il 2024 sia stato l’anno più duro della sua lunga battaglia: “Ho avuto un momentodella mia vita, non sapevo come reagire”. Tuttavia, la coreografa ha ritrovato il coraggio di andare avanti, concludendo ogni ciclo di trattamento. “Mi sono resa conto della mia forza”, ha detto, sottolineando che la situazione ora è stabile.