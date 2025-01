Ilrestodelcarlino.it - Veneziani : "È una società senza eredi"

È unaquella che Marcello, giornalista e saggista, descrive nel suo ultimo libro, ‘. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella’ (Marsilio, 2024), che presenterà domani alle 17.30 al Bper Forum di Modena, dialogando con il direttore del festivalfilosofia Daniele Francesconi. Cosa l’ha portata ad affermare che siamo una? "L’osservazione della realtà, nient’altro che la realtà. Viviamo in unache rifiuta i maestri, i padri, la memoria storica e non riconosce nessunatà. Non solo a livello culturale, ma anche nella vita pratica. Si è spezzato il filo della continuità tra le generazioni, ci riteniamo tutti autosufficienti se non autocreati". Come ha scelto la settantina di ‘saggi’ che compaiono nel testo? "Non c’è un criterio, sono i gusti e i consigli di lettura di un lettore critico.