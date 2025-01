Sport.quotidiano.net - Varese, caccia all’argento. Dallo Spezia ecco Piccioli

Una è nel salotto buono del girone, le altre due nel reparto inferi. Città dida un lato, Oltrepò e Vogherese dall’altro. Le tre formazioni si affacciano alla quinta giornata di ritorno con situazioni e finalità diverse. Terzo in classifica a -11 dal Bra capolista e -1 dal Vado secondo, il Città dioggi affronta in trasferta la Sanremese, undicesima e a sdi vittorie da tre turni. All’andata i biancorossi si imposero per 2-0. Da registrare, per la squdra di Floris, l’innesto del centrocampista 19enne Mattia, proveniente. Arbitra David Kovacevic di Arco Riva. Sestultimo con 25 punti, l’Oltrepò vuole affrancarsi dalla zona playout ed è atteso oggi dall’impegno interno al San Contardo contro il Chisola. La squadra di Broni non riesce a muovere la classifica da tre turni, i piemontesi sono invece reduci dall’1-1 contro il Derthona.