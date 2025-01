Ilfoglio.it - "Una Repubblica comunista non è esattamente il mio modello di futuro", ci dice Matteo Salvini

Leggi su Ilfoglio.it

Alcinese di sicurezza "preferisco ilitaliano. Io vado in Cina e in Giappone per lavoro, come andrò in Israele per lavoro, come andrò negli Stati Uniti per lavoro", ha detto questa mattina, rispondendo a una domanda del Foglio, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiin visita a Ponte Milvio a Roma, dove ha presenziato alla raccolta firme per la petizione leghista "Difendiamo chi difende gli italiani". Tre giorni fa, partecipando alla festa di Primavera dell’ambasciata dellapopolare cinese a Roma,aveva annunciato la sua missione a Pechino prevista a maggio prossimo. Negli ultimi anni gli incontri e i contatti dicon i rappresentanti cinesi - e con Jia Guide, ambasciatore dellapopolare cinese in Italia - si sono fatti più frequenti.