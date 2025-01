Lanazione.it - Tre punti al Porta Elisa dopo 2 mesi. In arrivo sviluppi sul fronte società

LUCCANuovo capitolo nell’intrigata vicenda societaria della Lucchese. Sembra veramente in dirittura d’l’ingresso della Racing City Group, a dar manforte alla Sanbabila, con forze finanziare fresche. A breve, infatti, la Lucchese potrebbe entrare nell’orbita del Racing City Group,italo-australiana della quale fanno parte Justin Davis e Maurizio Antonio Pagniello, che si occupa di gestioni sportive, che ha presentato all’attuale proprietà un’offerta per sostenere la Sanbabila,che ha rilevato le quote della Lucchese dal gruppo Bulgarella. Ieri sera, infatti, alera presente in rappresentanza del gruppo d’oltremanica, l’ex proprietario del Chieti Calcio, Ettore Serra, al fianco dell’avvocato Longo e degli attuali dirigenti rossoneri. Diai nuovi proprietari una Lucchese priva di Quirini, passato al Milan Futuro e degli infortunati Frison e Welbeck, ha avuto ragione dell’Ascoli degli ex rossoneri Forte ed Alagna.