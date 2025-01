Biccy.it - Tony Effe, curiosità su Giulia De Lellis e il ricordo di quando lavorava con Boldi e De Sica

questa settimana, in previsione del Festival di Sanremo, ha rilasciato un’intervista all’inserto Sette del Corriere della Sera, dove ha svelato un aneddoto curioso suDe, sua fidanzata: non aveva mai visto Harry Potter.“Un film che ho fatto scoprire a? Harry Potter. Lei non lo aveva mai visto. L’ho costretta, all’inizio diceva: “A me i maghi mi fanno schifo”, ora parla serpentese. Non si può crescere senza aver visto Harry Potter. Quante volte l’ho visto? Dieci, venti non saprei”., ildirecitava per, Dee Verdone“A quattro anni vengo preso come attore in Viaggi di Nozze di Carlo Verdone. Da lì divento una specie di bambino prodigio, molto richiesto. Alle elementari uscivo da scuola alle quattro e ogni giorno andavo a fare un provino, mi portava mia madre.