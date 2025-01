Spettacolo.periodicodaily.com - “TI SALUTA QUESTO CANTO” il Nuovo Singolo di Romina Falconi, Un’Iniezione di Leggerezza e Ironia

Dal 13 gennaio è disponibile in radio e digitale “TI” (Freak&Chic /ADA Music Italia), il frizzantebrano pop-dance estemporaneo di.Scopri ‘TI’ diDa lunedì 13 gennaio, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ilbrano pop-dance di, “TI” (Freak&Chic / ADA Music Italia). Unfrizzante che racconta una storia d’amore casalinga, trae tenerezza, in un contesto quotidiano fatto di vestaglia, calzini e la visione del Festival di Sanremo. http://(https://ada.lnk.to/tiIl Significato Dietro “TI”“TI” è una riflessione leggera e divertente sulla vita domestica, sulla musica che accompagna i nostri sogni e sull’amore che vive nelle piccole cose.