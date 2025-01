Tendenze moda 2025 | i trend in fase di delineazione di cui sentiremo parlare

Leggi su .com

Life&People.it Se la fine di un anno è il momento per tirare le somme e fare recap di ciò che è stato, l’inizio del nuovo anno è sinonimo di previsioni. Il fashion system non è mai statico, si evolve costantemente e ogni anno porta con sé nuove influenze, nuovi stili, nuovi colori e forme che danno vita a un panorama in continua trasformazione. Leguardano sia al passato, con particolare attenzione agli archivi e all’heritage dei brand, sia al futuro, con uno sguardo all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Le sfilate delle collezioni SS25 hanno anticipato quelli che saranno idell’anno, e saranno poi le prossime Fashion Week FW/2026 a confermarli. Ecco un’anticipazione di cosa aspettarci.Boho-biker vs. boho-chicRivisitazione del boho-chic, la tendenza boho-biker combina due estetiche che hanno radici entrambe nel passato: lo stile bohémien fatto di abiti leggiadri, frange e gilet scamosciati, legato al movimento hippie divenuto popolare negli anni ’70, e lo stile biker, nato negli anni ’50 e caratterizzato da giacche in pelle, stivali con fibbie, jeans e l’atteggiamento ribelle tipico dei motociclisti dell’epoca.