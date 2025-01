Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata vittima di body shaming. Ho investito nella terapia psicologica. Nella musica stress e velocità travolgono tutto”: il ritorno di Chiara Galiazzo

aveva presentato il suo nuovo brano “Valore” per il Festival di Sanremo 2025, ma la missione non è andata a buon fine. Una volta ricevuta la notizia, la cantante ha presentato il brano sia sui social che in televisione e con back positivi.“Valore ruota attorno un semplice concetto: – ha detto – quando sai voler bene e riesci a provare un grande sentimento per un’altra persona, che può essere un partner, un figlio, chiunque diventi particolarmente caro,ciò che prima di incontrare questo sentimento sembrava grande e insormontabile, quasi sparisce. ‘Perchésembra piccolo vicino a te’ è il claim della canzone, che ne racchiude il significato. Abbiamo voluto mantenere una produzione essenziale per dare peso alle parole e alla voce. Il messaggio deve arrivare forte e chiaro, è un po’ la cosa che diresti a quella persona che quando arriva fa sembrare tutti i problemi molto piccoli, che ti salva e che riesce a farti ridimensionare tutte le cose che prima ti sembravano invalicabili”.