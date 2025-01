Sport.quotidiano.net - SCONTRO AL VERTICE. Nel big match gioia per D’Angelo

La grande sfida tra Spezia e Sassuolo ha prodotto un vincitore. I liguri diinfatti si sono imposti per 2-1 con una doppietta di Vignali, a contrapporsi alla rete del momentaneo pareggio siglata da Mulattieri. Ora lo Spezia mette pressione al Pisa che si ritrova con il fiato sul collo dei bianconeri e con due soli punti di vantaggio. Nel corso della gara si sono anche surriscaldati gli animi, tanto che, per il prossimo impegno di campionato, dovrà rinunciare a Bandinelli, Bertola e Pio Esposito, tutti ammoniti in diffida. La nuova classifica però dice che il Sassuolo resta in tersta con 52 punti, seguito a stretto giro di posta dal Pisa, fermo a 47, mentre lo Spezia diadesso ha 45 punti in classifica. Si tratta della seconda sconfitta in classifica contro una diretta avversaria per la promozione diretta da parte del Sassuolo, dopo la sconfitta contro il Pisa di fine dicembre.