Scherma Coppa del Mondo sciabola | Mormile d’argento a Plovdiv

Laazzurra brilla nelladeldi, in Bulgaria. Chiaraconquista la medaglia, il miglior risultato della propria carriera nel circuito iridato. La 29enne dell’esercito aveva già collezionato tre bronzi, ma non era mai salita sul secondo gradino del podio. Il percorso diè iniziato con la vittoria per 15-8 contro la francese Tori. Nel turno dei 32, l’azzurra ha battuto la spagnola Navarro per 15-10, per poi sconfiggere la connazionale Alessia Di Carlo in un derby terminato 15-13. Nella fase dei quarti di finale,ha avuto la meglio sulla nipponica Emura per 15-11, assicurandosi così una medaglia. In semifinale, ha inflitto un 15-8 alla spagnola Martin-Portugues, accedendo alla finale. All’ultimo atto ha sfidato la bulgara Yoana Ilieva, cedendo per 15-11.