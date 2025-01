Quotidiano.net - Santanchè non arretra: "Mi dimetterò solo se finisco in aula per l’Inps"

Danielanon si dimetterà per il processo che dovrà affrontare con l’imputazione di falso in bilancio. "È un reato molto valutativo, che si basa su perizie tecniche: non c’è dolo, non c’è danno, sono sicura che sarò assolta". Ma lo farà, almeno così assicura, se dovesse arrivare anche il rinvio a giudizio per l’imputazione di fatto molto più pesante di truffa ai danni nel. Stavolta, la ministra del Turismo è esplicita: "Ho sempre detto che sulla cassa integrazione Covid avrei fatto un passo indietro se fossi stato rinviata a giudizio – cosa che per adesso non c’è – perché ne capisco le motivazioni politiche". In questo quadro, anche la data del 29 gennaio, che la premier considera una deadline finirebbe per slittare. Se il processo resterà a Milano ci vorrà un po’ di tempo per la decisione, ma non molto.