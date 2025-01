Metropolitanmagazine.it - Roberta Capua sull’ex marito Stefano Cassoli: “La separazione è stata una pagina dolorosa da scrivere”

ha annunciato lo scorso anno la fine del matrimonio con l’exal quale era legata dal 2011., la fine del matrimonio con l’exOggi vedremo la conduttrice ospite di Storie Di Donne Al Bivio, in onda dalle 15.30 su Raidue. La 56enne aveva sorpreso il mondo del gossip, quando come un fulmine a ciel sereno annunciava lada, padre del figlio Leonardo. In un precedente intervento nel programma condotto da Monica Setta dichiarava: “Mi sono separata consensualmente nel novembre scorso, dopo un anno orribile in cui ho perso entrambi i genitori. Mi lascio alle spalle un vissuto doloroso e adesso penso al futuro solo accanto a mio figlio Leonardo. Ho cercato di tenere duro per il suo bene salvando l’unità della mia famiglia, ma non è stato possibile”.