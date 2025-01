Ilrestodelcarlino.it - Pierina, quell’ombra resta quel che è: un’impressione

Louis Dassilva, unico accusato per l’omicidio diPaganelli, sta vivendo il paradosso di un sistema aggrappato a un frame. Dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha rinviato al Tribunale del Riesame, le prospettive per il senegalese potrebbero finalmente cambiare. Ma può davvero un’ombra essere sufficiente per incastrare una persona? Le telecamere di videosorveglianza, pur essendo uno strumento prezioso, non raccontano verità assolute. Pochi secondi, un’inquadratura limitata, un riflesso fuori posto, e ciò che sembra una prova inconfutabile si dissolve in un’illusione. La CAM3, ormai la telecamera più famosa di Rimini, non mostra un delitto, non conferma un movente, non collega Dassilva in modo certo alla scena del crimine. Mostra solo una sagoma,. Enon basta per rinchiudere dietro le sbarre un uomo.