Oasport.it - Pallamano: Egitto vicinissimo ai quarti, Portogallo straordinario contro la Spagna

Leggi su Oasport.it

I Mondiali 2025 dimandano in archivio un’altra incredibile giornata del loro Main Round, quella relativa alla giornata di venerdì 24 gennaio. In campo c’erano il Gruppo III e il Gruppo IV di questa seconda fase. Ecco come sono andate le cose.Gruppo IIINel derby della penisola iberica unomanda al tappeto 35-29 laconquistandosi con un turno d’anticipo l’accesso aidi finale del torneo iridato. Vittoria pesantissima anche per il Brasile che regola la Svezia 27-24 prendendosi anche lei l’accesso, per la prima volta nella storia, alla Top 8 dei Mondiali. A nulla serve alla Norvegia il largo successo per 39-22 sul Cile.Classifica Gruppo III:7, Brasile 6, Norvegia 4, Svezia 4,3, Cile 0Gruppo IVL’battendo 26-25 la Slovenia si è messo nella posizione di andare a prendersi idi finale.