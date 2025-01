Lanazione.it - Musica e parole. Show sold out al teatro Artè

Leggi su Lanazione.it

C’è spazio per i ricordi in questo suggestivo viaggio lungo quasi due ore nella storia dellad’autore italiana. Uno spettacolo che è anche uno spaccato della storia del Costume del nostro Paese. In undi Capannori tutto esaurito ha debuttato con un grandissimo successo “Dove sono i cantautori”,fatto diche ha reso omaggio alla nostra tradizione canora. Un racconto avvincente che ha coinvolto tutti, tra memoria e brani immortali. Protagonisti assoluti la band diretta dal maestro Andrea Caciolli (che ha vestito i panni del mattatore) e Clive Griffiths, già volto televisivo di Videomusic e speaker di Radio Monte Carlo che è stata la voce narrante. Ha interagito con Caciolli in un racconto idealmente ambientato nella casa dello stesso Clive. La storia è partita da questo salotto per poi coinvolgere la band di cinque musicisti di assoluto valore.