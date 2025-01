Juventusnews24.com - Montolivo sentenzia: «Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus. Ecco la differenza con Kolo Muani»

di RedazioneNews24: «più». Il commento nel pre partita di Napoli-A Sky Sport nel pre-partita di Napoli Juve, il big match del Maradona valido per la 22esima giornata di Serie A, Riccardoha parlato così.– «Probabilmente Thiago Motta pensa che per valorizzare tutti i giocatori alle spalle dell’attaccante serva uno dalle caratteristiche di. Penso che sia chiaro a tutti ormai chenon sia ritenuto adatto da Thiago Motta per il suo calcio. Lui i gol li hafatti, il punto è che da quando è arrivato allanon è migliorato e non ha fatto passi avanti. Sono tante cose che portanooggi».Leggi sunews24.com