Mister Movie | Jurassic World Rebirth | Scarlett Johansson e Jonathan Bailey al centro di una nuova immagine del film

La saga dei dinosauri torna a far parlare di sé con il reboot, che promette di riportare il franchise alle sue origini. Diretto da Gareth Edwards, già noto per il suo lavoro su The Creator, ilsegna un nuovo capitolo dopo il successo diDominion nel 2022. Con un cast di alto livello guidato da, questaavventura ci trasporterà in territori inesplorati, dove i pericoli preistorici si intrecciano con una missione scientifica senza precedenti.guidano una pericolosa missione inL’account Instagram ufficiale diha svelato unache mostra Zora Bennett, interpretata da, e il dottor Henry Loomis, interpretato da, intenti a esaminare un uovo di dinosauro in un’antica struttura situata presumibilmente in Sud America.