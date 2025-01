Tuttivip.it - “Mica solo Maria Teresa Ruta…”. Spiazza l’annuncio ufficiale del Grande Fratello sui nuovi concorrenti

La casa delsi prepara a nuove dinamiche e colpi di scena. Dopo il recente ripescaggio, è stato annunciato il ritorno di un volto storico del reality:Ruta. L’ingresso della conduttrice, inizialmente previsto per giovedì scorso, è stato rimandato e avverrà nella prossima puntata, lunedì, quandosi unirà nuovamente al cast, seguendo l’esempio di altre celebrità come Eva Grimaldi e Stefania Orlando, che hanno già fatto il loro ritorno nel programma.Lo spot pubblicitario, in onda in queste ore su Canale 5, lascia intuire che la prossima puntata sarà piena di sorprese. La voce narrante recita: “Tutti contro tutti nella casa. Arriva l’imprevistoRuta, ma non sarà la sola“. Questa frase alimenta la curiosità del pubblico, suggerendo che la Ruta non sarà l’unica a varcare la famosa porta rossa.