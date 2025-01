Metropolitanmagazine.it - Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta: “La scintilla è scattata quando lui ha abbandonato”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Desono felicemente sposati e sono una coppia affiatata dal 2016. Non hanno ancora avuto figli. La conduttrice televisiva ha confessato che latra loro ènel momento in cui Deha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Se fosse rimasto nel ‘circus’, difficilmente lei avrebbe potuto interessarsi a lui.forma con il fratello Vincenzo il duo I gemelli De, protagonista di Made In Sud. L’incontro conè avvenuto sul lavoro e la coppia, dopo una lunga relazione, ha scelto di consolidare l’unione con il matrimonio. Per l’occasione l’attrice ha scelto come testimone di nozze l’amico e collega Biagio Izzo.è originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, e suo padre è stato vice-sindaco del paese. Nel 1982 ha fondato con il fratello un duo comico che è arrivato al successo nel 2005, partecipando al Festival del Cabaret.