Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 2-1, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: 15-16 gara apertissima, super prestazione dei veneti

DI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.3019-24 Primo tempo Solè.18-24 ALTRO MUROO! VITELLI SBARA LA STRADA AD ISHIKAWA su palla servita con traiettoria troppo bassa.18-23 Seconda a segno di Abaev, scappa!18-22 Muro Abaev su attacco Ishikawa.fatica tremendamente davanti all'impeto di unada urlo!18-21 Diagonale vincente di Mozic da posto 4.18-20 Errore dai 9 metri Keita.17-20 PIPE A SEGNO KEITA!17-19 Perde l'equilibrio Ishikawa in difesa sull'attacco di Keita.17-18 Primo tempo Loser su palla in testa giocata da Giannelli.16-18 ACEE JENSEN, palla in campo!16-17 Mani out Keita.16-16 Pipe di Ishikawa dopo grande difesa di Giannelli.TIME OUTNessun tocco a muro, rimane a -1